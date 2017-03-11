河南出土金字塔型古墓 將開啟墓室研究

中國大陸河南省鄭州市一處工地最近在開挖工程中發現一處金字塔型古墓。當地文物考古研究院接手開挖研究後發現3口古井及3個古墓，但墓室確切年代要待開啟墓室後才能確定。

鄭州晚報報導，這處墓穴位在鄭州思念果嶺社區西側附近一個待建工地的東半部。

施工現場工作人員表示，3口古井已經挖掘完畢，北側長方形施工現場，開挖出一個東西方向的墓室，長約30公尺、南北寬約8公尺，已經開挖完畢。

工作人員說，這座墓室門朝東方，墓道向下直達開挖完成的墓室內，先是磚結構的金字塔狀小墓室，與金字塔狀墓室西側連著的，就是一個拱頂長形的磚結構主墓室，長約4公尺。

在主墓室頂偏東南方向，拱形磚出現直徑約80公分的塌陷。考古人員表示，這是一個盜洞，盜墓人當年從頂上打洞後，把墓頂的拱形磚打開進入墓室內，盜取墓內物品。

他表示，「目前我們還沒有打開墓室，正進行打開墓室的準備工作，具體是一個什麼年代的墓，要看看墓內的東西再說。」

負責看護現場的另一名工作人員指出，此處在黃河南岸，北邊不遠處就是楚漢古戰場鴻溝，當年為滎澤縣所治，東邊為將軍嶺，東南距滎澤古城2公里左右，距離漢代冶鐵遺址約2公里。這裡也是三國時古戰場，隋朝在此置廣武縣，這裡漢代古墓很多。

工作人員說，很多漢代較大的古墓，是在墓主人還活著時就開始為自己修建墓室，修好後留下墓道口，等人去世後從墓道口送入墓室內，同時入墓內的還有一些陪葬品等，之後把墓口封死，再把土堆實；經濟條件較佳的，還要墓邊建房，專門有人守靈守孝若干年。1060311

(中央社)