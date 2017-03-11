強化退役國軍就業競爭力 經費增126.21%

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為增進退除役官兵就業競爭力，退輔會今天報告指出，退除役官兵安置基金挹注就學就業新台幣3億2800萬元，較上年度大幅增加1億8300多萬元，約126.21%。

立法院外交及國防委員會13日邀請國軍退除役官兵輔導委員會（簡稱退輔會）主任委員李翔宙進行附屬單位預算案報告。行政院長林全10日表示，軍教太早退休應有第二職業。因此，退休國軍就業輔導業務重點備受關注。

退輔會報告首列「強化就學職訓輔導，增進就業競爭力」指出，國軍退除役官兵安置基金挹注就學就業業務新台幣3億2800萬元，較上年度大幅增加1億8300多萬元，約126.21%。

報告表示，為強化年輕官兵就學輔導，從激勵角度出發，依核實補助精神，由原額度每人次2萬至4萬元提高3至5萬元，鼓勵參加就學進修或透過就業考試取得公職或公營事業機構職員任用資格，106年度大幅擴增就業進修補助預算1億4235萬多元。

為強化軍人在職及退伍後競爭優勢，報告表示，會同國防部建立「軍中專長與民間專長雙軌認證制度」，並研採「一個專長多項能力」、「分齡專班」施訓，強化青壯低階官兵第二專長培訓，職類班隊從原61項擴增至105項，106年度增加職訓預算3293萬元。

促進就業部分包括建構前推式整合服務，報告指出，設立專案編組進入營區說明，「屆退官兵」聚焦前3個月，掌握個案需求，由專人提供一案到底式就業服務；辦理企業進用退除役官兵績優獎勵，提升企業僱用誘因，106年度增加就業輔導預算1107萬元。1060311

(中央社)