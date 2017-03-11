談一例一休 柯文哲：管太多 規則應簡單

台北市長柯文哲今天說，針對一例一休「覺得還是管太多，因為規則太複雜，規則應該簡單，否則很難執行，才不會搞的天怒人怨」。

柯文哲上午出席「「2017台大杜鵑花季開幕式」，會後受訪，媒體提問，關於柯文哲日前提到「一例一休管太多」是否被總統府關切。

柯文哲表示，都會和中央政府溝通，且北市府和中央政府的幕僚間也會聯繫，就是北市府的前、後任發言人會互相聯絡，對於一例一休「自己覺得還是管太多，規則太複雜應該要簡單，太複雜很難執行，才不會搞得天怒人怨」。

至於外傳北市府副發言人陳思宇可能會參選市議員的想法，柯文哲說，以不要產生「利益衝突」為主，「發言人佔據媒體版面，對其他選區候選人不公平，造成選舉不公平的職務，要就回去選，不然就是只做這份工作」。

柯文哲說，這是陳思宇要去思考是否選市議員，等她自己做決定，

中華隊2017年世界棒球經典賽連吞3敗，輸掉會內賽資格，引發檢討聲浪棒球，媒體詢問柯文哲認為中華隊表現如何。

柯文哲說，連輸3場就是表現不好，這還要問嗎?且蓋了巨蛋也不會打的更好。

至於對政治大學企研所畢業陸生周泓旭涉共諜案的看法。柯文哲說，不能因為1、2個學生就推翻整個陸生政策，「平常心看待，不要用一個案例推翻全盤」，陸生有陸生政策，覺得還好，且校園內可能也會有埋伏美國中央情報局（CIA）的學生，沒什麼奇怪。1060311

(中央社)