TPP會議智利邀陸參加 北京：研究中
美國宣布退出TPP後，中國大陸對這項多邊自由貿易協定的態度曖昧不明。對於智利日前邀請中國大陸參加TPP成員會議，中國大陸外交部發言人耿爽昨天說，陸方正「積極研究」與會事宜。
路透社報導，跨太平洋夥伴協定（TPP）12個簽約國，連同中國大陸和南韓的代表，14日至15日將在智利集會。這是美國總統川普（Donald Trump）1月簽署行政命令退出TPP後，TPP成員首次集會。
報導指出，這場智利會議是各方另闢途徑推動亞太貿易協定的跡象，而在美國退出TPP後，中國大陸現在可能主導磋商。
根據中國大陸外交部官網問答實錄，耿爽10日在例行記者會被問到陸方是否會應智利邀請與會，並將派誰出席。
耿爽表示，中國大陸支持亞太區域整合發展，願意與智利和有關國家加強對話協調，推動建立亞太自由貿易區（FTAAP），打造開放型亞太經濟，為亞太和全球經濟健康發展注入新動力。
他說，「我們希望此次會議為實現上述目標作出貢獻。據我所知，目前中方正在積極研究與會事宜。」
川普1月宣告美國退出TPP後，中國大陸外交部發言人華春瑩當時說，陸方認為應繼續推動建立亞太自貿區，努力盡早結束區域全面經濟夥伴協定（RCEP）談判。
至於中國大陸是否不排除加入TPP，華春瑩僅說，陸方願與各方一道繼續推進亞太地區經濟整合進程，包括亞太自貿區建設，為亞太地區及全球經濟發展注入新的動力。1060311
(中央社)
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