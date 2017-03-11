行政院：2025非核家園目標不變
今天是日本三一一大地震6週年，行政院發言人徐國勇表示，政府對非核家園的理想沒有改變，預計2025年達成目標。
6年前日本發生芮氏規模9.0的大地震，連帶引起福島核電廠事故。民間團體下午發起廢核大遊行，要求政府執行2025年非核家園行動，積極將核電除役、核廢處置、將能源轉型納入政策中，提出廢核政策的具體規劃與時程等。
徐國勇表示，行政院對非核家園的理想、目標與時程沒有改變，預計2025年要達成廢核，綠能發電也要達到20%以上的發電量。目前規劃的前瞻基礎建設中，綠能也是很重要的部分，3月中將向各界說明期程。
徐國勇說，經濟部也會要求台電將核電廠如期除役，其他如遷移蘭嶼核廢料、更新火力發電廠、走向能源轉型與永續供電的目標，也會在研議後向大眾說明。1060311
(中央社)
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