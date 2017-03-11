朴槿惠下台 南韓選委會：最晚5/9前選舉

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南韓總統朴槿惠遭罷免後，南韓中央選舉管理委員會主委今天宣布，最晚於5月9日前舉辦總統大選，公平公正地選出繼位者。

路透社報導，南韓憲法法院昨天以朴槿惠涉及包含南韓財團捲入的貪瀆醜聞為由，將她解職，根據規定，必須在60天內舉辦總統大選。

南韓選委會主委金鐘德（Kim Yong-deok，音譯）在電視談話中表示，他憂心政治立場不同恐導致選前氣氛「過熱」，呼籲民眾克制「衝突」並參與大選。（譯者：中央社許湘欣）1060311

(中央社)