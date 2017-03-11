恭喜！陳子玄剖腹產近3千克帥兒 神複製老爸

陳子玄和陳建隆抱到兒子都十分感動。（圖／取自陳子玄臉書）

陳子玄在臉書分享順利生下兒子喜訊。（圖／取自陳子玄臉書）

陳子玄前年和陳建隆結婚，去年宣布懷孕。（圖／中時資料照片）

本土劇女星陳子玄去年9月自曝雙喜臨門，承認前年3月與曾是演員、大她15歲的陳建隆結婚，當時已懷孕3個月，今(11日)媒體報導，陳子玄9日低調剖腹順產帥兒「棉花糖」，重2860公克，逼近3000公克，長相神複製老爸。

陳子玄去年9月在臉書閃電介紹結婚一年半的另一半陳建隆，並表示兩人相差15歲，初次見面時只覺得對方是前輩，沒想到來電交往後相當契合，是人生最美好的禮物，兩人在家裡倉庫決定要在一起一輩子，「謝謝愛我的你們，希望你們愛著我，也愛我的老公和即將報到的我的寶寶」，並將兒子取好小名為「棉花糖」。

近來陳子玄常在臉書分享懷孕期倒數的焦慮，8日她才透露最近有睡眠障礙，常常要坐著才能睡著，偶爾也會偷偷掉淚，懷疑自己有產前憂鬱，據《ETtoday東森新聞雲》報導，隔天9日陳子玄便入院剖腹產下兒子，母子均安，也爆料陳建隆第一次抱到寶寶那刻就哭了，目前夫妻倆還在思考幫兒子取名，暫時還未定。

稍早，陳子玄在臉書分享當媽喜訊，說：「用千言萬語也無法形容的喜悅⋯⋯九號早上我終於跟我的小棉花糖見面了！抱到寶寶的那一刻瞬間熱淚盈眶，說不出的感動夾著五味雜陳的心情～看到自己的兒子，再多辛苦都值得了！原來這就是做媽媽的心情啊！我的小情人，被你征服了！要乖乖長大～愛你。」

(中時電子報)