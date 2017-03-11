國民黨全國青工舉辦童玩運動大會

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國民黨全國青工總會全國青工童玩運動大會，11日在中興大學舉行，會員高舉拒核災食品標語進場，在同是311日本核災發生的日子，別具意義 。（黃國峰攝）

國民黨全國青工總會全國青工童玩運動大會，11日在中興大學舉行，會員高舉拒核災食品標語進場，在同是311日本核災發生的日子，別具意義 。

(中時)