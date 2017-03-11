劍湖山白色情人節 抱抱PK賽揭曉

來自台中的陳先生與孫小姐以10秒82成績獲得第一名。（劍湖山提供）

情人節活動94要抱爆吸引許多情侶報名參加。（劍湖山提供）

劍湖山世界在白色情人節前夕，舉辦情人節限定活動「94要抱抱」，多對情侶和夫妻報名參賽，大家先嘴對嘴接吻做身分驗證，接著使盡吃奶力氣，在1分鐘內將氣球充氣後再互相擁抱合力將氣球擠破。

來自台中的劉先生與林小姐、林先生與林小姐、陳先生與孫小姐情侶檔在1分鐘的時間以3顆的成績獲得前三名，最後以打氣擠破1顆氣球的成績進行PK賽，結果由陳先生與孫小姐以10秒82的成績獲得第1名。

(中時)