與陸生共諜合照 洪秀柱：不值得渲染

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國民黨主席洪秀柱今日出席國民黨全國青工童玩運動大會時，與小小朋友合照。 （黃國峰攝）

國民黨主席洪秀柱向在場青年會員握手致意。對於與共諜嫌犯周泓旭合照，則表示，青年朋友照個像不值得渲染。 （黃國峰攝）

國民黨主席洪秀柱出席國民黨全國青工童玩運動大會時，向在場拿著盾牌、刀劍的挺柱團舉手致意。對於最高行政法院10日判決國民黨黨產確定被凍結，則表示尊重，但在陳師孟監委的一聲令下，往後只要國民黨打的官司，看來都沒有任何希望了，這是我們要的司法改革嗎？ （黃國峰攝）

前副總統、國民黨黨主席參選人吳敦義，今日出席國民黨全國青工童玩運動大會時，被送上來合照的小小朋友，轉頭望了望這個抱著他的大人是何模樣？（黃國峰攝）

國民黨主席洪秀柱，今日出席國民黨全國青工童玩運動大會時，堅持與會員帶來的小小朋友合照，表示這是國民黨、國家未來的希望。對於與共諜嫌犯周泓旭合照，則表示，青年朋友照個像不值得渲染。

(中時)