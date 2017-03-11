彈劾下台第二日 南韓前總統朴槿惠仍沈默
10日被彈劾罷免的南韓前總統朴槿惠目前仍留在總統府青瓦台官邸，且沒有就憲法法院的宣判結果表態。據韓媒報導，朴槿惠今日將繼續在青瓦台官邸獨處，就宣判結果表態的可能性也極低。
韓聯社11日稱，據悉，憲法法院以全員贊成決定罷免總統後，朴槿惠受到巨大的精神衝擊。朴槿惠方面一位相關人士當天接受媒體採訪時表示，朴槿惠受到多方面的衝擊，需要時間來平復自己的心情。
據悉，朴槿惠將在位於首爾三成洞的私邸完成修復後從青瓦台官邸移至私邸。有觀察認為，從私邸維修進展來看，朴槿惠最快將於12到13日回到私邸。青瓦台一位負責人表示，目前私邸的相關工作尚未完畢，朴槿惠無法在今日內回到私邸。
報導稱，朴槿惠私邸位於首爾三成洞，建於1983年，內部設備陳舊需要維修。朴槿惠原計劃徹底進行修繕，但因深陷「閨蜜門」導致維修工作未能正常開展。朴槿惠自1990年起到入住青瓦台前一直住在這裡。
(旺報)
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