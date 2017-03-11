詹啟賢參加全國詹姓宗會 尋求支持
國民黨主席參選人詹啟賢11日上午參加新竹縣詹姓宗親會會員大會暨就業宣導，計有來自全國詹姓宗親總會及分會理事長、代表上百人到場，詹啟賢除介紹自己生平外，更明確指出自己是最合適的主席人選，希望全國詹姓宗親全力相挺。
詹啟賢表示，他是彰化員林鎮鄉下小孩，直到當完兵才到美國深造，後來花了16年時間，在美國的醫院當到外科主任後，認為應該將所學帶回台灣貢獻祖國，才在41歲的時候回國。
回國後他沒有選擇台北這個大城市，反而是到台南1個小醫院當院長，當時全院員工才400人，病床只有300床，後來這醫院更名為奇美醫院，在他帶領下，成為員工有8000多人、病床數2400多床的全國醫學中心後，他選擇接受政府徵召接下衛生署長一職。
之後他再擔任馬英九競選總部總幹事，成功讓政黨再次輪替，但這次他沒有選擇在政府機關任職，而是轉到生物科秓界服務，為國人的疫苗研發努力。
這兩年，國民黨碰到什麼都輸，正是需要有人來帶領穩住陣腳的時候，他有這種使命感，因此挺身而出，他認為自己是最合適的人選，希望全國詹姓宗親站出來相挺。
(中時)
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