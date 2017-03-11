籃網不敵小牛 林書豪18分

美國職籃（NBA）布魯克林籃網今天作客達拉斯小牛，終場以96比105落敗，林書豪此役拿下18分3助攻5籃板。

首節林書豪進攻態度就相當積極，除了三分彈，還在三分線外製造犯規，罰進3球，首節上場約7分鐘，就貢獻8分2助攻2籃板，幫助籃網領先。

次節小牛球星諾威茨基（Dirk Nowitzki）手感加溫，加上法瑞爾（Yogi Ferrell）的跳投，小牛超前比分，兩隊展開拉鋸戰，而林書豪持續積極進攻，幫助籃網領先進入下半場。

下半場第3節小牛有裡有外，尤其柯瑞（Seth Curry）的「四分打」，一口氣反以64比61超前；第4節諾威茨基的外線再度建功，儘管林書豪在最後7分多鐘、籃網落後80比87時回到場上，但全隊依舊擋不住小牛攻勢，吞下敗仗。1060311

(中央社)