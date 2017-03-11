陸西北暴雪 部分地區積雪逾10公分
中國大陸中央氣象台今天上午針對青海、西藏、甘肅、寧夏等西北部地區發布暴雪藍色預警，局部地區積雪預估將達10公分。
綜合中新網等陸媒報導，中國大陸青海東部和南部、甘肅南部、寧夏南部、西藏南部等地，11日下午2時至12日下午2時有大雪。
其中，青海東北部和南部、甘肅東部、寧夏西南部、西藏南部等地的局部地區有暴雪。上述地區新增積雪深度4至10公分，部分地區可達12至15公分。
此外，中國大陸中央氣象台預報，12日至15日，中國大陸將出現一次較大範圍雨雪天氣，湖北北部等地有雨夾雪或降雪，部分地區有大雪或暴雪；江南、淮南等地部分地區有大到暴雨。1060311
(中央社)
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