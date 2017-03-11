福島核災6週年 災民重返家園野豬攔路

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福島核災今天屆滿6週年，當年匆匆撤離的居民，終於可以重返久違的家園。但在漫長回家路上，居民除了擔心輻射風險外，還要面對不速之客－野豬。

路透社報導，2011年強震海嘯侵襲日本後，許多村莊陷入荒蕪，數以百計的野豬，從附近的山區森林來到杳無人煙的村莊。

如今這些野豬漫步在臨海的浪江町空蕩蕩的街道上，以及雜草叢生的後院裡，四處覓食。

浪江町長馬場有（Tamotsu Baba）說：「不知道誰才是這裡的主人，人還是野豬。」浪江町部分地區已經清理完畢，居民可以在本月底自由返家。

馬場說：「如果我們不弄走牠們，把這裡變成人住的地方，將會更荒蕪，更不適合居住。」

日本政府預定在3月底解除浪江若干地區及其他3町的撤退令。浪江町距離爆發核災的福島核電廠僅4公里。

附近富岡町的獵人(土反)本章一郎（Shoichiro Sakamoto）帶領被指派的13人小組，以空氣槍獵殺野豬。他們每週打獵兩次，還架設約30具籠子陷阱，利用米粉為餌。

(土反)本說：「人們離開後，牠們就從山上下來，現在牠們不會回去了。」「牠們找到一個舒適的地方，有充裕的食物，沒人追趕牠們。」

(土反)本說，他們從去年4月以來，已經捕捉約300頭野豬。他們打算在政府解除撤退令後繼續獵捕。1060311

(中央社)