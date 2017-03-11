勞工：LINE交辦工作 不是幾分鐘可完成

我要評比

新北市一名電子零件製造業廠務助理遭解雇，將下班後雇主以LINE交辦工作等薪資爭議交付仲裁。勞工指出，假日需配合通知員工，不是公司所說，一天只需要花幾分鐘可以完成的。

新北市勞工局今天指出，在民國104年首度受理下班後雇主以LINE交辦工作，要求勞工在家提供勞務的仲裁申請，仲裁委員會認定資方應給付加班費。

這名勞工自102年8月間在這家公司任職，103年1月開始擔任廠務助理，104年1月間告知資遣，向雇主請求年終獎金、加班費等費用。其中，加班費包括平日及假日下班後，用LINE通知其他員工取消加班等。

資方指出，勞方於週六、日並不需要到公司上班，實際上也未至公司上班，勞方僅需在家以通訊軟體LINE通知其他3名員工取消加班，每月僅需30至40分鐘。

資方表示，公司基於體恤勞方，於103年7月起補助勞方每個月電話費新台幣200元。

勞方反駁，他在假日時皆配合公司員工相關事宜，不是公司所說一天只需要花幾分鐘就完成。

仲裁委員根據勞方提供完整的通訊紀錄資料，依LINE的對話頻率、次數、內容、前後密接程度及實際通話時間進行綜合判斷，認定確有工作場域外提供勞務的事實，必須按分鐘為單位計算加班費。

仲裁委員會認定，本案勞工平日加班358分鐘、假日加班1007分鐘，依勞工薪資新台幣2萬5200元計算，資方應補發2598元加班費。1060311

(中央社)