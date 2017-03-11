勞工：LINE交辦工作 不是幾分鐘可完成
新北市一名電子零件製造業廠務助理遭解雇，將下班後雇主以LINE交辦工作等薪資爭議交付仲裁。勞工指出，假日需配合通知員工，不是公司所說，一天只需要花幾分鐘可以完成的。
新北市勞工局今天指出，在民國104年首度受理下班後雇主以LINE交辦工作，要求勞工在家提供勞務的仲裁申請，仲裁委員會認定資方應給付加班費。
這名勞工自102年8月間在這家公司任職，103年1月開始擔任廠務助理，104年1月間告知資遣，向雇主請求年終獎金、加班費等費用。其中，加班費包括平日及假日下班後，用LINE通知其他員工取消加班等。
資方指出，勞方於週六、日並不需要到公司上班，實際上也未至公司上班，勞方僅需在家以通訊軟體LINE通知其他3名員工取消加班，每月僅需30至40分鐘。
資方表示，公司基於體恤勞方，於103年7月起補助勞方每個月電話費新台幣200元。
勞方反駁，他在假日時皆配合公司員工相關事宜，不是公司所說一天只需要花幾分鐘就完成。
仲裁委員根據勞方提供完整的通訊紀錄資料，依LINE的對話頻率、次數、內容、前後密接程度及實際通話時間進行綜合判斷，認定確有工作場域外提供勞務的事實，必須按分鐘為單位計算加班費。
仲裁委員會認定，本案勞工平日加班358分鐘、假日加班1007分鐘，依勞工薪資新台幣2萬5200元計算，資方應補發2598元加班費。1060311
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。