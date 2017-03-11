廢棄攤車壓傷男童 警追查所有人責任

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一名男童遭放置在停車格內的公告廢棄大型攤車砸傷，傷勢不輕，家屬報案追究，高雄市警方會同環保局人員清除，並追查攤車所有人和責任。

高雄市警察局新興分局今天表示，獲報於新興區竹圍路一處商圈附近有一名3歲男童被砸傷，員警前往察看，發現是小朋友被放置在停車格內的公告廢棄大型攤車砸傷，通報消防隊人員送醫救治。

警方指出，受害男童家屬至派出所報案，表示男童右小腿、右肩鎖骨骨折及頭部外傷，警方受理追查。

警方初步查出砸傷男童的攤車遭人棄置，經民眾檢舉攤車妨礙交通，由員警依規定張貼公告，限攤車所有人限期移置，否則依道路交通管理處罰條例規定視為廢棄物，並通知環保局移置。

警方表示，函請清潔隊處理，但在清潔隊於處理前，攤車因不明原因倒塌壓傷男童。警方與清潔隊已於昨天將攤車清除。

警方強調，受理報案後即追查攤車所有人，經訪查附近民眾都表示攤車多年前在新崛江商圈內擺攤，後來攤車主人因不明原因未再出現，這輛攤車即遭棄置；警方持續追查攤車所有人和責任。1060311

(中央社)