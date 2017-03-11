美日聯合軍演 美軍精銳盡出

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美軍太平洋司令部（PACOM）今天表示，在東海海域進行為期6天、代號MultiSail 17的美日聯合軍演，順利落幕，美軍第15驅逐艦中隊精銳盡出，展現精良戰力。

根據PACOM發布的新聞稿，投入演習的美軍艦艇及裝備，由航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson CVN 70）領軍。

率領勃克級導向飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry, DDG 52）、費茲傑羅號（USS Fitzgerald DDG 62）、史塔森號（USS Stethem DDG 63）、麥康貝爾號（USS McCampbell DDG 85）、穆斯丁號（USS Mustin DDG 89）等。

美軍並會同日本海上自衛隊（JMSDF）的船艦，在東海海域進行演訓。

演訓項目包括反潛、戰力測試等，有效改善陸海空三方面，美日兩軍執行偵測、定位等任務時的協調與互通性。1060311

(中央社)