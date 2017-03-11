蔡總統參觀工具機展 聽取業者建言

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蔡英文總統11日參觀「2017台北國際工具機展覽會」，親自走遍1到4樓的展場，仔細聆聽廠商解說，對於政府推動的國機國造、國艦國造政策，參展廠商有自信地表示「我們準備好了！」（張鎧乙攝）

總統蔡英文上午前往台北南港展覽館，參觀兩年一度的「2017台北國際工具機展覽會」，親自了解國內工具機產製情形，並聆聽業者的意見與建議。

總統抵達後，陸續參訪陸聯精密股份有限公司、建德工業股份有限公司、台灣麗馳科技等參展業者攤位，聽取業者介紹並示範各類工具機的操作原理、可運用於如航空、磨床、資訊等用途及產製營運概況、與國外業者合作狀況及與國內產官學界交流情形。

總統也關心業者在研發、人才培訓等方面的進展，並仔細聆聽各別業者提出的建言。

包括總統府國策顧問何美玥、經濟部次長沈榮津及中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳等亦陪同出席是項活動。

(旺報)