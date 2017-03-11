海中紅遊俠赤蠵龜迷航 彰化海域擱淺死

大海紅遊俠赤蠵龜迷航到彰化擱淺死亡。（吳敏菁翻攝）

海巡人員抵達現場，協力將海龜屍體移置空曠處安置，後續將由中興大學載回進行解剖了解死因。（吳敏菁翻攝）

海巡人員抵達現場，協力將海龜屍體移置空曠處安置，後續將由中興大學載回進行解剖了解死因。（吳敏菁翻攝）

大海紅遊俠赤蠵龜迷航到彰化擱淺死亡！第四一岸巡大隊所轄芳苑安檢所10日11時許，接獲通報新街海堤發現疑似保育類赤蠵龜屍體，芳苑安檢所獲報後，由所長立即前往現場查看並聯繫中興大學生命科學系派員提供專業協助。

海巡人員抵達現場待潮水退去後，初步研判為赤蠵龜，已無生命跡象，體長約100公分，寬約60公分，協力將海龜屍體移置空曠處安置，後續將由中興大學載回進行解剖了解死因。

赤蠵龜又叫海裡的紅遊俠，主要集中於印度洋的溫暖水域中，目前在台灣東部及西部偶爾也可發現，但數量不多，在彰化海域好不容易發現牠的身影，卻因迷航擱淺死亡。

第四一岸巡大隊表示，透過民眾的報案與海巡處理，顯現我國國人愛護生命的優質素養外，強調生態保育維海巡署重要工作職掌，若民眾於岸際或海灘發現受困鯨豚、綠蠵龜等保育類動物，請立即撥打本署免付費「118」報案服務電話，將於第一時間內前往協助救援。

(中時)