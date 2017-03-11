家扶頒發大專獎助學金 南投縣長林明溱捐款3萬
南投家扶中心今天頒發新台幣497萬元獎助學金，嘉惠266位大專學生。縣長林明溱到場鼓勵，他希望南投子弟努力向上，並捐助3萬元給家扶，期透過拋磚引玉，讓更多學生受益。
家扶基金會南投家扶中心上午舉辦春季獎助學金頒發典禮，由南投家扶中心扶幼委員會主委陳學堂主持，邀請溪頭妖怪村特助王雪莉談創業等問題，鼓學生朝夢想前進。
重視教育的林明溱出席助學金頒發典禮。他告訴受獎學生，只要肯努力，不怕出身低。他以自已為例，當學生時，只知道讀書，從未想過有一天會變成縣長。
林明溱期勉大專學生，發奮讀書，拒絕毒品危害，更要自我勉勵。如有急需的地方，可透過家扶反映，縣府願意協助處理。
家扶中心主任魏季李表示，目前接受家扶協助的家庭約有二千戶，由於開學後學生學費、生活費、房屋租金，是不小負擔，家扶感謝社會大眾捐助，減輕學生壓力，讓學生能好好學習，實踐「教育脫貧」。
(中時)
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