川普政府因應陸威脅 台買F-16 50／52有望

F-16 block 50/52是F-16戰機的第8批主要改良型，隨著新科技發展，它的戰力也不斷增強。而許多改良都源自實戰經驗，它改良的部分包括更強有力的引擎、彩色座艙顯示器、新型電子戰系統，以及先進武器與感測器等。（圖/洛克希德馬丁）

台灣已著手升級144架F-16A Block 20戰機，而這些是仍在服役的最舊型F-16戰機之一。多年來，台灣一直想採購66架F-16 block 50/52戰機，但由於當地政界人士反對，加上中國強烈抗議，而未能如願。

據《戰略之頁》（StrategyPage）網報導，如今美國川普新政府已表達要因應中國威脅，這項軍售可望實現。

儘管F-16A用的是1980年代的技術，但F-16是款十分具有升級潛能的戰機，若武裝4-6枚精靈炸彈（Smart bomb），就能成為有效的轟炸機。而這主要是由於它夠暢銷，生產線直到2016年都還保持暢旺。美國至今仍在服役的F-16約有1,200架，而其中大概有一半隸屬後備單位。

台灣在中國的政經壓力下，用了許多自製元件升級既有的F-16，但部分技術只能從美國取得，多數必須品項一直都是靠美國製造商的技術協助獲得。而漢翔23號棚廠2017年初完工後，預計每年可升級24架現役F-16A/B戰機。

另一方面，2001年台灣軍方展開「翔昇計畫」，為IDF經國號戰機進行升級。為了因應中國與日俱增的空防威脅，升級分為航電系統與武器系統兩部分。

《戰略之頁》指出，新航電系統技術主要來自美國，而升級後，IDF戰機可攜帶4枚，而不是兩枚雷達制導空對空飛彈。此外，升級也包括發射精靈炸彈的能力。每架IDF戰機升級的費用約為830萬美元（約2.6億台幣）。

IDF有點像小型F-16戰機，而進行這類升級將對它的戰力大有助益。目前台灣有130架IDF戰機，但僅有71架將進行升級。一旦升級後，這些1990年代的戰機將可與中國的蘇-27（Su-27）與蘇-30（Su-30）匹敵，而台灣將需要一切能得到的協助。

儘管F-16戰機多數仍叫F-16C，但主要其實有6型，並以批號來區分，如Block 32、40、42、50、52與60等，加上以色列由Block 52改裝而來的F-16I。

F-16D是F-16C雙人座教練機版，而最先進的F-16戰機，則是F-16 Block 60。最好的實例，就是為阿拉伯聯合大公國（UAE）特製的F-16 Block 60戰機。阿聯酋採購了80架以Block 52為本，為空戰優化的F-16E「沙漠獵鷹」（Desert Falcon），它除了擁有空用主動電子掃描陣列雷達（AESA）雷達外，還擁有許多利器。

(中時電子報)