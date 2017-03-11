新片看板 金剛尬她其實沒那麼壞

怪獸系列電影「金剛：骷髏島」，迎戰金獎影后莎莉麥克琳「 她其實沒那麼壞」、改編日本暢銷小說催淚打造「明天，我要和昨天的妳約會」及描述黑道父女情的國片「林北小舞」。

1.金剛：骷髏島（Kong: Skull Island）以金剛原生地「骷髏島」為故事主軸，奧斯卡金像獎影后布麗拉森（Brie Larson）與英國男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）主演，橫跨3大洲拍攝，時空背景設在1973年，描述由科學家、軍人與戰地攝影師組成的探險隊，探勘一座太平洋未知島嶼，冒險進入金剛地盤，引來金剛強烈反擊。

2.她其實沒那麼壞（The Last Word）是奧斯卡金像獎影后莎莉麥克琳（Shirley MacLaine）與好萊塢女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）主演，描述退休女強人「哈莉葉」嚴格控管生活瑣事，連身後事訃聞內容都親自監督，訃聞小編「安」接下任務，調查「哈莉葉」過去時，發現看起來難搞討厭的「哈莉葉」，其實有不為人知一面，逐漸建立忘年友誼。

3.明天，我要和昨天的妳約會（My Tomorrow, Your Yesterday）改編日本暢銷小說，全片在日本京都及大阪拍攝完成，演員福士蒼汰、小松菜奈攜手詮釋背負哀傷宿命的情侶。描述在京都就讀美術大學的「南山高壽」，對電車中邂逅的女孩「福壽愛美」一見鍾情，恬淡浪漫的戀愛卻伴隨驚人事實，原來兩人相遇不是偶然，而是命運交錯的必然。

4.林北小舞（The Gangster's Daughter）是旅居美國導演陳玫君首部劇情長片，從國中少女「小舞」視角看黑幫世界，結合黑道、江湖義氣與家庭情感，演員高捷、馬如風、吳敏、黃西田、林美貞、柯宇綸等人演出，以黑道父女情講述現代人「愛說不出口」的家庭情感，劇組也前往金門取景拍攝。1060311

(中央社)