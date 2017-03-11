阿里山森林鐵路 清明節連假加開列車

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今年清明節連續假期有4天，阿里山森林鐵路為疏運旅遊人潮，將在連續假期期間，加開嘉義至奮起湖的班車。

台灣鐵路管理局阿里山森林鐵路管理處今天表示，阿里山森林鐵路將自4月1日至4月4日清明節連續假期期間，每天對開嘉義至奮起湖之間的班車各2列次。

另外，4月3日將加開309次 (嘉義站08:30開)及310次 (奮起湖站13:30開)中興號列車（非對號）。

阿里山鐵路管理處表示，清明節連續假期對號列車將於3月17日上午6時開放網路訂票。1060311

(中央社)