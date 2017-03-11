生孩子可降乳癌風險 專家：是真的

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生孩子真的能降低乳癌風險，公衛學者今天說，女性初經來潮後，就會開始分泌女性賀爾蒙，是重要的致癌因子，但懷孕期間賀爾蒙就會暫停分泌，因此早生、多生都能降低乳癌風險。

根據國健署統計，乳癌是台灣婦女發生率第1位，死亡率第4位的癌症，每年約有1萬多名婦女罹患乳癌，近2000名婦女死於乳癌，對婦女健康威脅極大；不過，全台每年僅有77萬人接受乳房X光攝影篩檢，僅占應篩檢人數的40%。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天在「林東明名譽教授紀念演講會」上表示，台灣早從1995年就開始推動乳癌篩檢，最早是乳房觸診、超音波、攝影術並行，直到2002年台灣全面採用乳房攝影，大大提高診斷準確度。

國外不少報導都指出，乳房篩檢的誤診率很高，很多台灣女性因此不願做乳癌篩檢，但這是錯誤觀念。

陳秀熙表示，國外乳癌患者年齡多落在65歲以上，這族群年紀大，加上乳房組織較多、較鬆散，才會使得誤診率高達20%到40%；不過，台灣女性生育、初經、停經等型態和外國人不同，因此乳癌好發年齡也提早到45至54歲，加上乳房組織較緻密，誤診率僅13%。

國健署提供45歲至70歲女性，每兩年一次乳房X光攝影檢查，顯著降低乳癌死亡風險達41%，陳秀熙說，這項數據已和挪威、芬蘭、瑞典、加拿大一致，與國際接軌，而且乳癌到晚期才發現的機率也下降30%。

女性若初經來得早、停經晚且不生小孩，乳癌風險就會上升。陳秀熙指出，初經過後體內就會開始分泌女性賀爾蒙，是重要的致癌因子，但女性在懷孕期間，女性賀爾蒙就會暫停分泌，因此早生、多生都能預防乳癌。

他說，目前台灣乳癌患者整體存活率已高達80%，呼籲女性應定期做乳房篩檢，及早發現治療。1060311

(中央社)