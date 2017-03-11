希拉蕊回信呂秀蓮 談打破玻璃天花板
前副總統呂秀蓮今天秀出美國前國務卿希拉蕊寫給她的信，希拉蕊表示，雖然對選舉結果失望，但很驕傲打過這場選戰，相信未來一定會有人打破美國那個最高、最硬的玻璃天花板。
呂秀蓮去年11月美國大選結束後，曾寫信給落選的民主黨總統候選人希拉蕊表達慰問之意，呂秀蓮肯定希拉蕊參政之路上對女性的關懷並感謝希拉蕊對台灣的關心。
呂秀蓮今天在官方臉書直播表示，3月9日外交部轉來希拉蕊的回信，她並念出希拉蕊的回信內容。
希拉蕊信中的日期為今年1月25日，希拉蕊在信中表示，雖然她對選舉結果感到失望，但她很驕傲打過這場選戰，她將不會停止為美國及世界打造一個更美好、更堅強以及更公平的未來。
希拉蕊認為，未來一定會有人打破美國那個最高、最硬的玻璃天花板，而且希望這天會比大家現在所想的還快來到。
希拉蕊指出，如同大家在台灣看到的，進步需要時間，也需要那些預見人類有更美好未來的人的持續努力。
最後希拉蕊在信中表示感謝呂秀蓮持續在公共領域的領導，也祝福呂秀蓮在職涯永保成功。1060311
(中央社)
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