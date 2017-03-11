第10屆台灣傑出女科學家 林麗瓊奪獎
台灣傑出女科學家今天公布得獎名單，由國立臺灣大學凝態科學研究中心主任暨特聘研究員林麗瓊奪得。林麗瓊說，
「第10屆台灣傑出女科學獎」今天上午舉行記者說明會，並公布得獎名單，今年台灣傑出女科學家獎由台大凝態科學研究中心主任暨特聘研究員林麗瓊獲得。
林麗瓊投入應用物理已經超過30年，擅長領域為奈米材料科學與能源應用，研究領域涵蓋半導體、光電與能源材料，以及奈米薄膜方面，發表論文超過380篇。
林麗瓊說，科研工作非常有趣，起源於好奇心，再加一點使命感， 讓地球可以有真善美的環境。林麗瓊也認為除了居禮夫人可以當榜樣外，還有很多當代人也可以。
林麗瓊在國外唸書跟工作時，順利生產2名女兒，讓外界好奇她如何兼顧事業跟家庭，林麗瓊說，要兼顧很不容易，中間會需要幫手幫忙，這時就在自己財務許可的範圍內，讓自己也有兼顧的方式。
除了林麗瓊之外，今年還頒發2名新秀獎和1名「孟粹珠獎學金」，新秀獎得主為中央研究院地球科學研究所研究員許雅儒，跟中央大學物理學系副教授余欣珊。國立交通大學材料科學與工程學所博士班4年級學生謝(女嬰)慧。1060311
(中央社)
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