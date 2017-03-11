好蝦冏男的翻身 勉勵家扶兒
雲林家扶中心上午頒發470人近500萬獎助學金，並邀請好蝦冏男社長李富正分享後段班生，如何奮鬥不懈，刷洗恥辱成為家人榮耀的過程，勉勵受扶學子真誠用心，實際行動，翻轉人生。
蘇副議長俊豪、縣社會處長徐忠、虎尾公所主秘周瑛坤、台南市回社慈善會常務理事張永洪與張淑惠、家扶副主委李萬吉、主任廖志文等共同頒發，高中職生每人6000元、大專生1萬5000元，並勉勵學生勇敢向學，創造未來。
家扶學子表現亮眼，清華大學何明倩保送台大電信工程研究所，吳冠德考上中興大學化工研究所，吳丞哲繁星錄取中國醫藥大學生物科技系，一致感謝家扶長期的經濟支持。
李富正說，他從小功課不好，成績都是倒數二、三名，國中、高中每階段畢業，都不知道自己要做什麼，渾渾噩噩就混到回到大學畢業，還是不曉得人生方向，想起童年漁村養殖業繁榮，於是決定返鄉養殖，沒想到家人極力反對，爸媽一度覺得丟臉不敢出門。
但他和7個國中同學以最簡單最笨方式養殖魚產，堅定信念，以無比毅力支撐，養出鮮嫩Q彈無毒白蝦，靠著網路行銷，終於闖出一片天。他鼓勵大家真誠用心，並付諸實際行動，才是最可靠也是唯一成功的方法。
(中時)
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