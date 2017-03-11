綠島海岸遭偷排廢油 環署啟動科學工具緝元凶

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綠島海岸遭偷排廢油，環保署昨日晚上接獲通報後，立即啟動海洋油污染模擬及運用衛星資源等科學工具，搭配交通部AIS船舶辨識系統，正追查回溯可能的污染來源。該署誓言找出污染者給予嚴懲，絕不寬貸。

廢油應是由不明船舶偷排出，但到底是綠島附近船隻所為，還是海面上的郵輪或貨輪排放後隨海流到綠島，仍需要追索確認。

環保署配合台東環保局啟動緊急應變機制應處，今日投入人力物力開始執行清污作業，加速恢復當地海洋環境。

(中時)