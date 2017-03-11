莎娃德網賽拿外卡 可貝兒斥不公
即將結束15個月禁賽的俄羅斯名將莎拉波娃( Maria Sharapova)，德國斯圖加特（Stuttgart）網賽、馬德里和羅馬賽都將獲頒外卡資格，不過即將重返球后寶座的可貝兒(Angelique Kerber)對此仍有意見，認為並不合宜。
莎拉波娃因使用米屈肼（meldonium）作為醫療用途遭國際網總(ITF)禁賽，4月26日解禁後隨即復出網壇，首戰就是曾在2012年至14寫下3連后的斯圖加特網賽，且22日開打的斯圖加特網賽，特地安排「莎娃」首場出賽就是解禁當天，令地主名將可貝兒無法理解。
「我們從頭開始參與，她卻要到26日才加入，而且她不應該出現在場館內，這很奇怪。」可貝兒也認為因為給「莎娃」外卡，地主因此少了一個外卡資格，「德國有許多優秀球員都無法獲得正賽資格，而她卻能持外卡出賽。」
球王莫瑞(Andy Murray)認為，賽會盡所可能邀請球星無可厚非，尤其是話題、球技都具看點的莎拉波娃，「超過12個月無法出賽，失掉所有積分的球員有外卡可拿是再好不過，但外卡數量也應該有個限度。」
堅決反對立場的人也不在少數，法國名將松加(Jo-Wilfried Tsonga)就表示給「莎娃」外卡沒有道理，「現在給她邀請，跟給犯錯的孩子糖吃有什麼差別。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。