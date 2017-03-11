莎娃德網賽拿外卡 可貝兒斥不公

德國球后可貝兒認為頒外卡給「莎娃」反而壓縮地主選手出賽機會。(美聯社資料照)

即將結束15個月禁賽的俄羅斯名將莎拉波娃( Maria Sharapova)，德國斯圖加特（Stuttgart）網賽、馬德里和羅馬賽都將獲頒外卡資格，不過即將重返球后寶座的可貝兒(Angelique Kerber)對此仍有意見，認為並不合宜。

莎拉波娃因使用米屈肼（meldonium）作為醫療用途遭國際網總(ITF)禁賽，4月26日解禁後隨即復出網壇，首戰就是曾在2012年至14寫下3連后的斯圖加特網賽，且22日開打的斯圖加特網賽，特地安排「莎娃」首場出賽就是解禁當天，令地主名將可貝兒無法理解。

「我們從頭開始參與，她卻要到26日才加入，而且她不應該出現在場館內，這很奇怪。」可貝兒也認為因為給「莎娃」外卡，地主因此少了一個外卡資格，「德國有許多優秀球員都無法獲得正賽資格，而她卻能持外卡出賽。」

球王莫瑞(Andy Murray)認為，賽會盡所可能邀請球星無可厚非，尤其是話題、球技都具看點的莎拉波娃，「超過12個月無法出賽，失掉所有積分的球員有外卡可拿是再好不過，但外卡數量也應該有個限度。」

堅決反對立場的人也不在少數，法國名將松加(Jo-Wilfried Tsonga)就表示給「莎娃」外卡沒有道理，「現在給她邀請，跟給犯錯的孩子糖吃有什麼差別。」

(中時電子報)