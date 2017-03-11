朴槿惠遭彈劾第二日 抗議民眾已3死

據韓國警方11日稱，當天清晨，在反對彈劾南韓前總統朴槿惠集會中負傷的參加者李某（74歲）在醫院不治身亡；至今，因參加集會抗議而死亡的人數增至3人。

韓聯社稱，10日中午憲法法院做出彈劾總統的判決後，在首爾地鐵3號線安國站附近，李某與警方對峙時暈倒，失去意識的李某被送往醫院接受了近20個小時的治療，仍不治身亡。警方將在確認李某死亡經過後與遺屬商討屍檢事宜。

10日已有2名集會參加者在送醫後身亡，目前另有1人生命垂危。

南韓代總統黃教安10日說，總統彈劾案宣判後韓國有可能出現社會混亂，令人擔憂，北韓可能趁機試圖加劇韓國社會分裂，或進行軍事挑釁。他強調，韓軍應加緊打造在北韓動武前搶攻（Kill Chain）、動武時攔截（KAMD）、動武後報復（KMPR）的三大核導反制系統。

(旺報)