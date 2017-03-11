前美國AIT首席官員 獲頒台灣永久居留證

前AIT（美國在台協會）陸軍上校、聯絡事務組長羅瑞華(Randy Hulme Lawrence)去年剛退休，由於對台貢獻良多，移民署長何榮村今頒發永久居留證「梅花卡」，感謝他的付出。

53歲羅瑞華具軍事專長，更精通國際關係與政策發展，對東方文化興趣濃厚，1987年畢業於維吉尼亞大學，取得亞洲研究及東方語文學士學位，大學期間曾花了一年時間在中國北京師範學院及南京大學研習，並到台北教書，2012年自美國海軍戰院取得安全研究碩士，他同時完成喬治城大學、米德柏利學院及加州蒙特瑞國防語文學院的語文訓練學程。

他在抵台前在羅德島新港的美國海軍戰院進修，2008至2011年間擔任美軍駐中國武官處的執行官，2002至2005年派駐香港任陸軍武官時，還前往巴格達為期六個月，支援美軍特戰單位在伊拉克各地執行反叛亂任務。

羅瑞華5年前派駐來台，任職於AIT首席軍事代表，負責台美軍事合作，對於提升國軍及台海防衛實力功不可沒，總統蔡英文去年10月5日頒授五等雲麾勳章。

移民署今天頒發永久居留證「梅花卡」給羅瑞華，署長何榮村表示，「梅花卡」頒發對象包括對台有特殊貢獻、高級專業人才及投資移民人士等，外國人有這張卡就可以在台永久居留，羅瑞華積極推動臺美軍事防衛合作，並曾獲得部會級以上政府機關獎章，其專業能力及對台貢獻獲得「內政部入出國及移民案件審查會」審查委員們一致肯定。

羅瑞華說，很開心以後能在台灣住下來，他們全家都很愛台灣，三名子女都在這就學，均能說一口流利中文。他希望將來成為羅老師，以其專長培育下一代。1060311

(中央社)