陸官員：全面兩孩政策 成效初顯

我要評比

中國大陸國家衛生計生委副主任王培安今天說，全面兩孩政策執行後，2016年全大陸在醫院出生的嬰兒有1846萬人，創2000年以來新高，因此政策執行成果「成效初顯，符合預判」。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行記者會，邀請國家衛生和計劃生育委員會主任李斌、副主任王培安等官員出席。他在回答媒體提問時，作上述表示。

王培安說，2016年12月底是全面兩孩政策實施滿1年，全中國大陸在醫院出生的嬰兒有1846萬人，完全符合原先預判1700萬至1900萬人的目標。

他表示，上述數字不但創2000年以來新高，且比「十二五」（2011至2015年）期間的年均出生人口增加140萬。因此，全面二孩政策實施的效果是「相當明顯、相當樂觀」的。

王培安預測，2030年是中國大陸的人口巔峰期，預測將達14.5億人；2050年將降到14億左右，到21世紀末則降為11億人以上。

王培安並提到中國大陸的人口結構說，2015年15至64歲的勞動人口比重是73%，數量是10.03億人。而同期美國勞動人口比重是66%，歐洲67%，日本61%。

至於65歲以上的老年人口，同期中國大陸比重是10.3%，美國15%，歐洲18%，日本是19%；至於中國大陸育齡婦女人口比重是26%，美國23%，歐洲23%，日本20%。1060311

(中央社)