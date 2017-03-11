看電視播自己遭解職 傳朴槿惠深宮自憐

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朴槿惠遭彈劾下台後立刻成了南韓「前總統」，外界今天都在等著看她的反應。據報導，她昨天形單影隻地觀看憲法法院將自己解職的實況轉播，還致電幕僚確認自己沒有聽錯。

法新社報導，有媒體指出，朴槿惠昨天形單影隻地待在總統府寢室，觀看憲法法院宣布將她解職的電視實況轉播。

「朝鮮日報」報導，滿腹狐疑的朴槿惠立即致電幕僚，確認自己有沒有聽錯這項判決結果。

幕僚指出，對於是否接受法院裁定和怎麼走下1步，朴槿惠還沒打算立即發布聲明。

朝鮮日報引述不具名幕僚說：「這裁定顯然讓總統驚呆了，她看起來垂頭喪氣的。」

這名幕僚還說：「她自閉了好一會兒。」

朴槿惠位在首爾南區精華地段的私邸正進行修繕和清理，以供其住宿並配合維安部署，相關工作完成後，她才會搬離總統府青瓦台。

電視畫面顯示，她那棟兩層樓住宅外停放1部御貨中的小卡車，文字和攝影記者紛紛在一旁兜圈子。

警方指出，已在當地部署200多名警察。（譯者：中央社何宏儒）1060311

(中央社)