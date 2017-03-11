WBC》T.J.李維拉再見轟 波多黎各提前KO委內瑞拉
本屆經典賽有不少令人跌破眼鏡的戲碼，但誰也沒有想到，被認為勢均力敵的委內瑞拉與波多黎各之戰，竟變成一面倒的戰局！委國賽揚獎強投「國王」F.賀南德茲（Felix Hernandez）先發2.2局就被打退場，波多黎各更靠T.J.李維拉（T.J. Rivera）的兩分打點「再見全壘打」，於7局下以11比0提前扣倒委內瑞拉。
相較於國王先發2.2局失2分、含1分責失退場，大都會右投魯戈（Seth Lugo）替波多黎各繳出5.1局3安的無失分好投，取得前5局2比0領先的小幅優勢。
未料4局起接手的夏辛（Jhoulys Chacin）在6局下開始不穩，被柯瑞亞（Carlos Correa）、莫里納（Yadier Molina）的兩轟失掉3分。
7局下波多黎各乘勝追擊，從林鐸（Francisco Lindor）遭球吻上壘展開攻勢，貝爾川（Carlos Beltran）、莫里納、拜耶茲（Javier Baez）、羅薩里歐（Eddie Rosario）連續敲安，中間委內瑞拉換上葛拉（Deolis Guerra）也壓制不住，最後一記內角高球被李維拉逮中，大棒掃出中左外野牆外，提前K.O.強棒如雲的委內瑞拉。
(中時電子報)
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