中市復康巴士悠遊海線 身障朋友旅行無障礙

我要評比

大型復康巴士悠遊海線身心障礙朋友體驗無障礙旅行，帶給身障者不同的「心」體驗。（陳世宗翻攝）

台中市社會局為促進身心障礙朋友多參與戶外活動，11日舉辦海線一日遊，運用大型復康巴士，帶領40多位身心障礙者，到大甲鎮瀾宮、高美濕地、港區藝術中心等景點，體驗台中之美。社會局長呂建德說，未來將再加開二梯次不同路線無障礙旅行活動，希望帶給更多身障者不同的「心」體驗。

社會局表示，大型復康巴士服務今年委託「台灣家安社區關懷協會」承辦服務，今年三月創新推出無障礙旅行，首發團為海線行程，帶領身心障礙朋友，感受海線的人文地景。目前台中市有二台大型復康巴士、一台中型復康巴士，供團體預約租用。

呂建德說，去年有約200個團體機構預約使用，服務過近5000位身障朋友；一輛大型復康巴士可容納6至8位輪椅乘客，和20至22位陪同者，並配有輪椅升降機，讓坐輪椅民眾免於吃力上下車。身心障礙朋友及其親友皆可預約申請大型復康巴士服務，讓身障團體出遊無障礙。

呂建德指出，為促進身心障礙者社會參與，每年市府辦理大型活動都會支援復康巴士提供接送服務，讓身障朋友走出戶外，欣賞花海、花毯節、燈會、跨年晚會等相關活動，這次首度舉辦的海線之旅反應熱烈；未來將再加開二梯次不同路線無障礙旅行活動，希望帶給更多身障者不同的「心」體驗。

(中時)