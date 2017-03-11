SBL》籃協召開理監事會 李一中：沒討論閻家驊懲處

我要評比

中華籃協秘書長李一中(右)強調，11日的理監事會議沒有討論到前台啤總教練閻家驊的懲處。(報系資料照)

恰巧挑在SBL季後賽次輪開打當天，中華籃協11日上午召開理監事會議，會前卻傳出可能討論前台啤總教練閻家驊簽賭案懲處，不過籃協秘書長李一中嚴正否認，「籃協完全沒有針對性，甚至連那3個字(指閻家驊)都沒提到。」

李一中強調，這次理監事會議是在兩周前就已敲定，也沒打算討論閻家驊簽賭案相關問題，籃協仍然保持先前立場，只要確定涉入簽賭案定讞，就是永不錄用，假如最後法庭還給閻總清白，才會考慮讓他繼續擔任台啤教頭。

「今天會議主要是討論如何加強宣導各隊法治觀念，賽後也把會議紀錄寄送各隊參考，希望各隊加強紀律管理，」李一中說，「此外就是通過提交包含選訓、教練、裁判與紀律等委員會成員名單給體育署，整個上午會議大致如此。」

至於新任體育署長林德福10日拋出SBL職業化想法，李一中認為，籃協當然樂見其成，也會全力配合，但想要職業化，必須還要看各隊想法與投資意願，「其中牽涉的考量很多，我們當然願意跟體育署好好溝通討論。」

(中時電子報)