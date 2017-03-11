雲縣表揚模範婆媳 郝龍斌致意
雲林縣婦女會上午表揚北港鎮陳秋霞、周玫君等20對模範婆媳，以及崙背鄉許黃敏慧等20位鄉鎮市婦女會績優小組召集人，大家並分享婆媳相親相愛的相處之道。
活動由二崙鄉婦女會舞蹈開場，模範婆媳有斗六市：黃素艷 、龔依芳，林內鄉：蔡里美、高麗玲，莿桐鄉：林玉卿、魏淑娟，斗南鎮：詹沈美麗、游麗玲，大埤鄉：翁徐雪華、孫淑娜，古坑鄉：石寀辰、謝明燕，虎尾鎮：陳蔡春蘭、張麗娟，土庫鎮：陳美麗、黃玉如，褒忠鄉：許秀英、林秀霙，元長鄉：李秀雲、蔡慧怡，西螺鎮：林秋梅、黃筠涵，二崙鄉：廖程淑霞、邱秀菱，崙背鄉：曾玉葉、李佩珊，東勢鄉：吳淑華、徐雅慧，台西鄉：丁林珍珠、許素蓮，麥寮鄉：許林鳳、張淑燕，四湖鄉：吳淑敏、吳靖萱，北港鎮：陳秋霞、周玫君，口湖鄉：蔡秀蘭、陳怡斐，水林鄉：陳淑卿、周鳳如。
獲鄉鎮市績優小組召集人表揚有斗六市： 鄭淑女，林內鄉： 鄭麗疇，莿桐鄉：許麗琴，斗南鎮： 徐美惠，大埤鄉： 林美蓮，古坑鄉： 歐淑占，虎尾鎮： 林淑卿，土庫鎮： 張愛卿，褒忠鄉： 彭貴蘭：元長鄉： 吳麗秋，西螺鎮： 黃秀卿，二崙鄉：廖素蘭，崙背鄉： 許黃敏慧，東勢鄉： 林玉秀，台西鄉： 林伊紅，麥寮鄉： 林容瑟，四湖鄉： 曹莊美金，北港鎮： 陳玉敏：口湖鄉： 林綿絲，水林鄉： 楊黃麗云。
(中時)
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