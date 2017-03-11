陸生涉共諜 柯文哲楊泮池盼不影響交流

在台陸生周泓旭涉嫌違反國家安全法。台北市長柯文哲今天說，不要用一、兩個案例推翻一船人，台灣大學校長楊泮池也說，希望不影響兩岸學術交流。

台灣大學今天舉辦第20屆杜鵑花節，首次與北市府合辦，打算擴大成整個城市的杜鵑花季。柯文哲上午出席開幕式，一路參觀花房、(王留)公圳復育工地等，一直到中午才離開校園。

柯文哲受訪時，被問及對共諜案的看法，他認為用平常心看待就好，不要因為一、兩個案例去影響整個政策，「一竿子打翻一船人」。

柯文哲幽默地說，校園裡面也一定有CIA（美國中央情報局），沒什麼好奇怪的。

楊泮池表示，近來發生大學與陸方簽署「承諾書」，以及陸生涉及共諜案等一連串事件，目前仍不知道會有什麼影響，但他不希望影響兩岸學術交流。

楊泮池指出，台大去年8月有對陸校發出「聲明書」，強調「本校向來秉持自由學風之原則」，陸生來台時，仍會遵循自由學風的原則接待，對方單位也都能接受，去年陸生到台大也沒有明顯減少，只有兩個浙江大學的陸生沒來。

楊泮池說，台大往往是陸生的首選，彈性比較大，其他學校可能受到的影響更大。他呼籲教育部訂定制式的格式，讓各校與陸方交流時能有所依循。

至於近來的論文爭議，楊泮池也受到波及，但台大教評會並未懲處，特別委員會也認為楊泮池不需辭職。楊泮池今天受訪時多次被問到此事，都不願多說，只強調尊重調查結果，也靜待教育部和科技部的調查。1060311

(中央社)