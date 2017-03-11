台北杜鵑花季 跨界台大杜鵑花節

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台北市觀傳局今天說，「2017台北杜鵑花季」和台大杜鵑花節結合，盼「跨界」合作攜手打造幸福盛典。柯文哲受訪時被問及花新台幣900萬元買10萬株花時的想法時說，這要慢慢種。

觀光傳播局表示，台大杜鵑花節從1997年首度舉辦，已成為台大校園每年重要活動和傳統，20年來，台大每年3月都會傾力辦理春季幸福盛典。

北市府今年首度和台大合作，透過「花節×花季」，把花節蛻變屬於市民的杜鵑花季慶典，讓參與者感受杜鵑花帶來的生命躍動與幸福感。

觀傳局說，這次北市府與台大的合作內容，還有(王留)公圳復育，(王留)公圳有一段圳道穿越台大校園，台大正在進行共3期復育工程，柯文哲也由台大校長楊楊泮池等人陪同導覽，參觀了解目前工程進度。

柯文哲致詞時說，非常榮幸以校友身分回學校參加慶典，校園杜鵑花是過去當台大學生的最美好回憶之一，像日本東京有櫻花，荷蘭阿姆斯特丹有鬱金香，台北市則是杜鵑花，且杜鵑花是北市市花，希望透過杜鵑花季，讓杜鵑花變成台北市城市印象。

柯文哲表示，台北杜鵑花季和台大杜鵑花節是公私協力的最好例子，透過北市府當平台，整合周邊學校、商圈、書店，組成杜鵑花城的城市印象。

柯文哲受訪時說，要讓杜鵑花季變成台北城市印象，還在試驗階段，因是第一屆，且戰且走，過程中慢慢塑造。至於北市府為配合杜鵑花季擴大舉辦，斥資900萬元添購10萬株粉色的平戶杜鵑的想法，柯文哲說，有想法要讓杜鵑花季每年都舉辦，所以要每年慢慢種花，「這需要長期規劃」。1060311

(中央社)