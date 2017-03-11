3不1要 掌握冠脂妥藥品換藥原則

許多三高患者都會吃的降血脂藥「冠脂妥」，日前傳出偽藥流入市面，藥廠提供換貨，新竹市衛生局提醒民眾掌握「3不1要」換藥原則，以確保用藥權益與健康。

新竹市衛生局表示，有關冠脂妥換藥規定仍有多數民眾尚不清楚換藥規則，食品藥物管理署與台灣阿斯特捷利康股份有限公司協調同意全面進行該藥品的醫院、診所、藥局及藥商之所有效期內批號藥品回收，目前已提供民眾進行換貨。

衛生局提醒民眾，有效期限內藥品掌握「3不1要」換藥原則，包括不分批號、不分劑量、不分真偽，另外則是要提早於3月18日前換藥。

衛生局表示，自接獲冠脂妥偽藥事件後，即配合食藥署及檢調單位進行各藥品流通通路商稽核作業，並協請相關醫事團體協助轉知所屬會員配合下架回收事宜，截至目前，轄內各大醫院、診所及藥局（商）共計回收冠脂妥藥品6435顆，將持續輔導查核藥品回收情形。

衛生局呼籲如家中有使用冠脂妥藥品民眾，儘速於3月18日前回原取得藥品的醫療院所或鄰近社區藥局換藥。同時呼籲各醫療院所、藥局及藥商配合退換貨機制，並主動通知及協助曾至該醫療機構（或藥局）調劑該藥品的病人，儘速完成退換藥品事宜。1060311

(中央社)