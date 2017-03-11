林千又50嵐風暴走下坡 開刀退演藝圈「謝體諒」

林千又過去曾和納豆交往。（圖／本報系資料照片）

納豆前女友林千又過去因為「50嵐」事件，負面形象讓她人氣跌到谷底，最後她也和納豆分手收場。雖然最後她簽給吳宗憲，但雙方也提前解約，林千又上個月就透露自己壓力大長腫瘤，昨她在臉書和粉絲道別，強調自己「想做回我自己，走自己的路。」

林千又昨在臉書上發文表示自己想「做回自己」，加上開完刀後已經一個月，她感謝這些日子來支持她的粉絲，透露未來自己會減少發文，「我已經不在圈子裡，不想被放大我的生活，沒辦法去取悅大家。」她也謝謝大家體諒，強調若未來在街上看到她，還是可以熱情和她打招呼；喜愛她的粉絲也呼籲她要好好保重身體。

(中時電子報)