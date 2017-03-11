雨勢大電桿倒塌 台7甲線37K暫中斷

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因連日雨勢不斷，造成台7甲線37公里處邊坡滑落。（公路總局第四區工程處提供）

由於高壓電桿倒塌，必須先行斷電才能處理，預估下午5時可恢復單線通車。（公路總局第四區工程處提供）

連日山區雨勢不斷，宜蘭縣大同鄉通往武陵的台7甲線37公里處，今天（11日）下午1時，因電線桿倒塌而造成雙向中斷，公路總局第四區工程處初步預估，下午5時恢復單線通車。

第四區工程處表示，坍方範圍不大，但必須請台電先行斷電，才可進一步處理，預估下午5時可恢復單線通車，工務段會盡快修復；此外，武陵櫻花季已在上月底結束，車流不多，影響不大。

(中時)