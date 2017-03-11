311六週年 日本yahoo搜尋就捐錢

今天是日本三一一大地震6週年，日本Yahoo網站發起「3.11檢索應援」活動，只要在日本Yahoo網站搜尋「3.11」，每有1人搜尋，就會捐款日幣10元給相關災民團體。

6年前日本發生芮氏規模9.0的大地震，連帶引起福島核電廠事故。日本警察廳統計，三一一大地震造成1萬5893人死亡、2553人失蹤，加上因震災受傷後，傷勢惡化致死的「與震災有關連的死亡」人數，總共死傷逾2萬1000人。目前還有逾12萬人疏散在外，至今無法返鄉。

日本Yahoo網站發起「3.11檢索應援」活動（網址https://fukko.yahoo.co.jp/search/），只要在今天內利用日本Yahoo搜尋「3.11」關鍵字，每有1人搜尋，就會捐款日幣10元，給受創嚴重的岩手縣、宮城縣和福島縣等6個相關的災民團體，幫助因震災而失去雙親的學生繼續求學、培育復興地方所需的人才等。

根據「3.11檢索應援」網站說明，計算搜尋次數時間為今天凌晨0時起至晚間11時59分，在此時間帶之外的搜尋次數將不列入計算；此外，搜尋關鍵字必須為「3.11」，若搜尋「3月11日」或「3,11」等字，也不會列入計算。每一人只能算一次，重複搜尋不列入計算。預計4月將活動款項捐出。

日本Yahoo網站去年也有舉辦「3.11檢索應援」活動，2016年合計共有246萬6206人在活動當日搜尋「3.11」，捐出2466萬2060日元（約新台幣665萬餘元）給10個相關震災團體。1060311

(中央社)