劉德華住院燒808萬 未來須勤復健防肌肉萎縮
天王劉德華（華仔）今年1月17日在泰國遇墜馬意外，返回香港養和醫院住院53天後，昨(11日)他在華仔天地官網報喜，宣布可出院回家休養，今媒體則報導，華仔這次光是醫療費粗估便需808萬，幸好有保險金能給付，未來華仔需勤勞復健，以免身上肌肉產生「失用性萎縮」。
華仔昨在官網PO出坐車帥照心宣布出院，還分享當聽到醫生說可以出院的那刻，自己恨不得跳起來擁抱醫生，可惜身體狀況不允許，而為迎接劉德華出院，上月家中便開始整修，以利暫時需坐輪椅的他代步，除了加訂斜台和扶手，也增加許多無障礙通道。
據《蘋果日報》報導，劉德華這53天來住高級病房，加上其他費用，需燒808萬台幣，幸好有拍攝廠商投保16億保險，振興醫院復健科主任則表示，許多患者臥床一星期，全身肌肉便會產生15%到20%的「失用性萎縮」，考量他未來若接拍動作片，推估需努力復健2至3個月，才能重拾往日狀態。
(中時電子報)
關鍵字：劉德華
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