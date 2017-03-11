中美簽署第四公報？ 美學者： 糟透的想法

華府智庫全球台灣研究中心（GTI）研討會與會學者專家對台美未來政策走向進行討論。（江靜玲攝）

喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院教授沙特（Robert Sutter）指出，美中簽署第4公報絕對是糟透的想法。沙特表示，第4公報不是什麼新鮮事，這涉及中美大戰略交易，根本阻攔是美國國會共和黨。

華府傳出在季辛吉推波助瀾下，有人推動美中簽署第4公報。沙特10日在華府智庫全球台灣研究中心（GTI）研討會直指，這絕對是個糟糕透頂的想法，大家一定都還記得過去不簽的原因。

沙特指出，如果美中最終要處理第4公報，必須做各項安排，現在談這些太早，也牽涉太多人。他表示，國會共和黨將會是最根本的阻攔，因為共和黨向來支持台灣。另一方面，中方對能否輕易快速推動簽署也持懷疑態度。

與會的哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫（Steven Goldstein）則認為，川普在兩岸方面不會激進，過去的體制架構仍存在，並已開始研擬對中國政策；中方也決定不挑釁，靜觀其變。戈迪溫表示，現在川普政府中仍有許多職務不知由誰出任，很多事無法確知。

戈迪溫認為，台灣的路途在隨著美中關係起伏，狹窄且有變動性。

沙特從美國內政觀察，也認為美中台關係存有模式─中美關係愈緊張，台灣就愈受到注意，沙特指出，「我們現在可能正處於這樣的情境中」。過去十年，美國對台政策遵循三公報和《台灣關係法》，未來這種模式是否會改變，答案不定。

至於「九二共識」，戈迪溫認為，其實非常「個人」。他指出，檢視九二共識，會發現，那是最模糊與空洞的聲明。北京為何要這樣做？那是因為中方相信國民黨和馬英九。

美國國家亞洲研究局政治與安全事務資深主任馬翊庭進一步指出，習近平和蔡英文間基本上缺乏互信，這關乎性格。大家會問，為何之以前九二共識創造各種「可能性」，如今在本來就模糊的共識下，維持「模糊性」卻仍嫌不夠？

亞太政策中心副主任哈羅德(Scott Harold )認為，蔡英文政府的國防政策過於保守，未能採取不對稱戰略，像是購買戰鬥教練機，花了台灣政府軍事預算的四分之一，「保護的了台灣嗎？」

(中時)