偽造公文破綻百出 2男詐騙被逮
林姓及李姓男子涉嫌擔任詐騙集團車手，拿著偽造的執行命令公文假冒檢察官詐騙，不過卻因公文破綻百出被逮。
彰化警分局指出，8日接到民眾來電指稱，彰化花壇鄉1處民宅有2名男子不斷在民宅拍照且與住在民宅內的老人攀談，員警查覺有異，於是前往民宅查看，敲門卻沒有人回應，撥打電話也一直在電話中。
員警在四周查看，發現2名年輕男子在民宅附近的透天厝騎樓下形跡可疑，上前盤查，在兩人身上找到偽造的法務部執行命令，不過由於執行命令文件格式錯誤，現行公文已無偽造文件的直式格式，連法院地址也寫錯，員警直接逮捕兩人。
警方指出，林姓及李姓男子從台中市搭乘火車到彰化，經詐騙集團指示到便利超商收取偽造的法務部行政執行處公文，準備欺騙住在民宅內的退休老師，騙取提款卡及金錢等物品。
林姓及李姓男子落網後供稱，原本是要假扮檢察官恐嚇李姓退休老師，有詐騙集團要偽造他的帳戶詐騙，希望藉此造成他的內心恐慌交出提款卡。林男及李男訊後，今天被依詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。1060311
(中央社)
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