高市1家4口疑燒炭 1男童意識模糊

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高雄市消防局11日表示，陽明路中午發生一家4口疑燒炭自殺案。4名傷者包括，45歲父親及兩名女童、一名男童；其中男童意識模糊。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 106年3月11日

高雄市消防局今天表示，陽明路中午發生一家4口疑燒炭自殺案。4名傷者包括，45歲父親及兩名女童、一名男童；其中男童意識模糊。

警方表示，約於中午12時獲報到場，由救護車先將4人分別送往4家醫院搶救，警消到場時發現一個燒木炭的鐵盆。

警消指出，送醫搶救的4人，45歲的男子意識清醒；約5歲男童意識模糊；約5歲女童對聲音有反應；約3歲女童意識清醒。1060311

(中央社)