郝龍斌韓國瑜 搶攻雲林選票

我要評比

國民黨主席候選人郝龍斌、韓國瑜今天不約而同參加雲林縣黨部婦女節活動，兩人互動良好，都強調選後會努力加強黨內團結。

國民黨副主席郝龍斌上午前往北港朝天宮參拜，隨後赴虎尾多功能中心參加雲林縣黨部婦女節活動，今晚預定出席中華卓越青工雲林分會春季聯誼餐會。

郝龍斌抵達虎尾多功能中心時，另一名角逐黨主席的北農總經理韓國瑜已在台上致詞。韓國瑜見郝龍斌抵達會場，稱讚他「非常優秀」、「我們幫國民黨擦亮招牌」，兩人並握手致意。

郝龍斌表示，國民黨就是一個大家庭，一場選舉就是選出一位家長，不可能選舉過後，家庭就分裂，6名候選人都各有專長，但唯有他才能為民眾代言，為國民黨找到新出路。1060311

(中央社)