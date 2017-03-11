朴槿惠下台還不夠 韓反朴民眾要求逮捕
南韓總統朴槿惠昨天因涉及大型企業的貪汙醜聞而遭彈劾下台後，反朴民眾今天要求將她逮捕。保守派挺朴民眾也計畫示威抗議，兩派人馬可能引爆衝突。
路透社報導，數個月來每個週末聚集在首爾市中心的反朴群眾表示，他們將在同一個地方集會。
憲法法院昨天宣判，國會通過的彈劾朴槿惠案成立後，激怒數百名挺朴民眾。他們在法院外試圖衝破警方防線爆發衝突，造成2人死亡。醫院發言人表示，1名走上街頭抗議的74歲老翁因心臟病發，今天不幸過世。
反朴抗議群眾發言人崔仁淑（Choi In-sook，音譯）告訴路透社：「我們要求逮捕朴槿惠，還要代理總統黃教安辭職下台。」
總理黃教安是親朴派，去年12月9日朴槿惠遭國會彈劾後擔任代理總統。
黃教安昨天呼籲抗議民眾冷靜，且承諾必須在60天內舉行的總統大選會順利進行。
抗議民眾今天上午開始在首爾市中心設置設備，也可看見數小群警察在現場戒備。（譯者：中央社陳昱婷）1060311
(中央社)
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